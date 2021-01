Le juge d’instruction au Pôle judiciaire économique et financier a émis une décision d’interdiction de voyage contre l’actuel directeur général de l’Office de l’huile et qui occupait auparavant le poste de gouverneur de la Manouba, le premier délégué de la Manouba et une autre personne.

Les concernés sont poursuivis dans une affaire de corruption financière qui remonte à 2018, rapporte Mosaique fm.