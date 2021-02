Un autre impair diplomatique de Ghannouchi : Un Maghreb à trois excluant le Maroc !

Le président da l’ARP et chef du parti Ennahdha, a suscité la controverse cette semaine après avoir plaidé en faveur d’une Union du Maghreb à trois n’incluant que la Libye, l’Algérie et la Tunisie, s’indigne le site Morocco World News, en référence à une interview à Radio Diwan FM où il a appelé à la relance de ce qu’il a décrit comme le triangle de l’Union du Maghreb arabe, comprenant les trois pays cités.

- Publicité-

« Cela devrait être le point de départ pour relancer le rêve de l’Union du Maghreb arabe, qui aidera à résoudre les problèmes de la Tunisie », a-t-il soutenu. Ghannouchi a affirmé que le projet devrait inclure l’ouverture des frontières entre les trois pays afin de préserver un avenir commun pour les pays du Maghreb. Il a également appelé à l’unification des monnaies des pays. Comme les trois nations partagent des intérêts et des défis communs, elles sont appelées à avoir un avenir commun, a-t-il plaidé.

Exprimant sa satisfaction quant aux liens entre Tunis et Alger, Ghannouchi a déclaré que les relations de son pays avec l’administration d’Abdelmadjid Tebboune sont « excellentes ».

Maroc World News souligne que ce n’est pas la première fois que le leader islamiste tunisien s’en prend au Maroc. En décembre dernier, il avait considéré l’accord de rapprochement entre le Maroc et Israël comme une violation du consensus arabe, déclarant à Spoutnik que son pays était « choqué par cette mesure, qui va à l’encontre du consensus arabe tel qu’il est exprimé par l’Initiative arabe de paix ».

Le site affirme que « malgré les provocations continues de l’Algérie, le Maroc appelle depuis longtemps à mettre fin à la crise de confiance et de solidarité qui frappe le Maghreb », citant le roi Mohamed VI disant que « Nous sommes optimistes et espérons que nous pourrons travailler à la réalisation des aspirations des peuples du Maghreb à l’unité, la complémentarité et l’intégration ».