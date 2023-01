Un carnet de commandes de 2,3 MDT chez Aetech

Au 31/12/2022, le chiffre d’affaires consolidés de la société Aetech s’élève à 7 949 mTND en augmentation de 0,3% par rapport à la même période en 2021. Le chiffre d’affaires de l’activité « Solutions » de 2 416 mTND, en diminution de 16% par rapport à l’année 2021, le chiffre d’affaires a été impacté par des problèmes logistiques et des livraisons tardives. Le carnet de commandes s’élève au 31/12/2022 à 2 300mTND. le chiffre d’affaires de l’activité « ADVANCED-e-SERVICES » a enregistré une augmentation de 9% et passe de 5 055mTND au 31/12/2021 à 5 506mTND au 31/12/2022. Charges d’exploitation : Une légère évolution des charges d’exploitation consolidées (hors amortissements et provisions) d’Aetech de 1%, qui passent de 7 558mTND au 31/12/2021 à 7 630mTND au 31/12/2022. EBITDA : Au terme de l’année 2022, la marge d’Ebitda est positive et s’établit à 4% contre 4,6% en 2021. Charges financières : Les charges financières nettes consolidées d’Aetech ont diminué de 0,1%. Elles sont passées de 501mTND en 2021 à 500mTND en 2022.

