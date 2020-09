Un contaminé au covid-19 incarcéré pour s’être marié en gardant secrète sa maladie

Le ministère public de Mahdia, a ordonné, mardi, l’emprisonnement d’un homme contaminé au covid-19, originaire de la délégation d’El Bradâa, qui s’est marié sans informer ses proches, causant la contamination de deux personnes.

« La personne en question, bien qu’informée être atteinte du covid-19, a organisé son mariage sans rien dévoiler, à son entourage, ce qui a entraîné la contamination de deux personnes présentes à la cérémonie », a précisé, le porte-parole des tribunaux de Mahdia et de Monastir, Farid Ben Jha.

En Tunisie, conformément à l’article 312 du code pénal, « est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 120 dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôle ordonnées en temps d’épidémie ».

Dans la région de Mahdia, le nombre total des contaminations au covid-19, jusqu’au 6 septembre 2020, s’élève à 81 cas, dont 42 cas de guérisons, deux décès et 37 cas toujours porteurs du virus.