Un coréen et un Français, pour un marché de 11,5 MDT de la Steg, financé par la BAD

La Banque Africaine de Développement (BAD), vient de publier les noms des entreprises dont les offres ont été retenues pour projet d’aménagement du réseau de transport d’électricité 13ème plan Equipement et Construction des liaisons en câbles souterrains haute tension, dont l’agence d’exécution est la Steg, et qui est financé par la BAD à hauteur de 11,468 MDT). Il s’agit, selon l’observatoire national des marchés publics (ONMP), des sociétés « LS Cable & System LTD » de Corée du Sud, et « Prysmian Câble & Systèmes » qui est française

