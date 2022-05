Un fonds à impact de 100 M€ à destination du Maghreb

L’Ambassadeur et délégué interministériel pour la méditerranée, Karim Amellal, s’est rendu à Tunis le 25 et le 26 avril dans la perspective de la mise en œuvre prochaine d’un fonds à impact de 100 M EUR à destination du Maghreb. L’annonce de la création de ce fonds avait été faite par le Président de la République, Emmanuel Macron, lors du Forum des Mondes Méditerranéens à Marseille les 7 et 8 février dernier. Ce fonds est destiné à des entrepreneurs français issus de la diaspora désireux d’investir dans les pays du Maghreb, prioritairement dans les secteurs de la transition énergétique, de l’innovation technologique et de la formation. Karim Amellal a rencontré à cette occasion des représentants de l’UTICA, de la Conect et de la fédération des entreprises du numérique en Tunisie, ainsi que des entreprises emblématiques du secteur environnemental et technologique. Il s’est également entretenu avec un panel d’incubateurs et d’acteurs du capital-investissement lors de table rondes organisées à l’ambassade de France.

Par ailleurs, deux ans après leur dernière réunion régionale, les conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) de la région Sud Méditerranée se sont retrouvés à Tunis pour échanger sur les perspectives des entreprises françaises au Maghreb et l’impact du conflit russo-ukrainien sur le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. La Direction générale du Trésor était également représentée. En effet, les services économiques régionaux de Rabat, Alger et Tunis ainsi que des représentants de l’administration centrale ont participé aux différents panels et ont essayé d’apporter un éclairage sur la situation économique et sociale et sur les enjeux transversaux de la zone. L’essayiste et géo-politologue français, Frédéric Encel, est également intervenu au sujet de l’impact de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie sur les économies maghrébines.