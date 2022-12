Le Gouvernement fixe le stock de régulation du lait frais stérilisé à 33,1 millions de litres pour l’année 2022

Le Gouvernement a fixé le stock de régulation du lait frais stérilisé à 33,1 millions de litres pour l’année 2022.

En vertu d’un arrêté des ministres de l’industrie, des finances, du commerce et de l’agriculture, publié dans le JORT N°139 du 20 décembre 2022, la période de haute lactation s’étale du 1 er mars au 31 août 2022.

Et de préciser que la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage du lait frais stérilisé est fixée du 1er mars au 31 décembre 2022.

Le Président de la Chambre Syndicale Nationale des Collecteurs de lait, Hamda Aifi, a appelé, le 16 décembre 2022, le Président de la République à organiser une réunion haut niveau qui rassemble tous les acteurs de la filière laitière pour discuter de l’avenir de la filière, favoriser sa durabilité et éviter son effondrement.

Il a fait savoir que les quantités de lait collectées sont estimées à 1,4 million de litres par jour alors que la consommation quotidienne moyenne est d’environ 1,8 million de litres par jour, soit un déficit d’environ 400 mille litres.

Aifi a souligné que les quantités collectées sont acheminées quotidiennement vers le marché à partir du stock de réserve stratégique dont le volume a atteint environ 5 millions de litres, contre 40 millions de litres, au cours de la même période de 2021, ceci pourrait conduire à un épuisement du stock et partant aggraver la situation.

