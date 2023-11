Un marché informatique de 9 MDT

Le CIMF (Centre informatique du ministère des finances) a attribué à huit entreprises tunisiennes, le marché en 8 lots différents de hard informatique, d’une valeur totale de 8.975.165 DT. Il s’agit, selon le site des marchés publics, de 3000 micro-ordinateurs de bureau types 1,2 et 3 pour la somme de 6.706.380 DT, de 450 imprimantes matricielles latins et arabisées pour le montant de 1.498.465 DT, de 248 scanners de documents à défilement d’une valeur de 560 942 DT, de 65 scanners à chèques (186.965 DT), et de 40 lecteurs de chèques (22.413 DT)

Les bénéficiaires de ce marché, ont été les entreprises « Micromedia » (1,647 MDT pour les 750 pc de bureau) de Nabil Sadraoui, Proxitec (3,408 MDT pour les 1.550 pc de bureau) de Naoufel Bouzouita, BITS informatique (2,210 MDT pour les lots de 700 pc de bureau et des scanners) de Karim Benzarti, IBS informatique, la « Ste informatique et de communication », et FIM Tunisie pour les deux marchés des scanners et des lecteurs à chèques