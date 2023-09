La STB répond à la Tap, mais ne dit pas tout !

Communique & AM

La Société Tunisienne de Banque (STB) émet ce communiqué pour éclaircir certains points récemment relayés par l’Agence Tunis Afrique Presse(Tap) et d’autres médias, sous le titre : « La STB n’a pas publié ses indicateurs semestriels 2023 et accorde des privilèges à ses salariés et à leurs familles ». Selon le communiqué, « les informations erronées et non vérifiées peuvent induire l’opinion publique en erreur et porter préjudice à l’image de la banque ».

2022, c’est du passé. Où est le 1er semestre 2023 ?

Selon la STB qui en profite pour rappeler des choses déjà publiées par la presse, « les chiffres parlent d’eux-mêmes – Un bénéfice de 93 Million de Dinars en 2022 et davantage de résilience ». La banque revient sur ses chiffres pour l’exercice 2022 pour rappeler que « la STB est parvenue à retrouver ses équilibres financiers en dégageant un bénéfice définitif de 93 Millions de Dinars », et que « la non-distribution des dividendes est la résultante d’une situation antérieure qui vient d’être apurée grâce à l’accumulation des bénéfices au cours des derniers exercices et à leurs affectations en totalité pour résorber les pertes reportées, qui avaient atteint 749 millions de dinars, à la fin de l’année 2014, pour les ramener, à la clôture de l’exercice 2022, à 172,6 millions de dinars ».

Selon son management, « la banque a résorbé intégralement ces pertes, en utilisant les réserves disponibles. Grâce à cette décision, la STB est parvenue, en 2022 à essuyer toutes ses pertes antérieures » (NDLR, essuyer, en bon français, veut dire subir, et non éponger comme semble le penser l’auteur du communiqué de la STB) , et « les conditions sont réunies, désormais, pour renouer, éventuellement, avec la distribution des dividendes durant les prochains exercices » et que « les indicateurs sont au vert ».

Avec du retard en matière de communication, la STB fait noter son « résultat définitif de 93 millions de dinars, dégagés fin 2022, le total des capitaux propres de la banque s’est établi à 1,3 milliard de dinars, affichant ainsi une croissance de 7,7%, par rapport à 2021 », que « les clients de la banque lui font de plus en plus confiance avec des dépôts en nette augmentation. En effet, les dépôts collectés auprès de la clientèle ont progressé à un rythme supérieur à celui observé au niveau de la moyenne du secteur, en affichant un taux de progression de 9% pour atteindre un encours de 9 863 MDT ».

La STB réfute sans argumenter

Sur un autre plan, de façon laconique « la STB réfute catégoriquement les informations erronées, parues dans ledit article (Celui de l’agence publique Tap), selon lesquelles il a été octroyé, récemment, des avantages ou privilèges aux conjoints et enfants des employés de la banque durant cette période ». Le communiqué de la STB réfute cependant sans argumenter, et sans donner de chiffres.

Et la banque de continuer dans ce qui aurait dû faire l’objet d’une communication financière, comme les règlements du CMF l’y obligent en tant que banque cotée sur la Bourse de Tunis, que « la STB tient également à souligner qu’elle reste un interlocuteur de choix pour tous les opérateurs économiques publics et privés et qu’elle contribue efficacement à consolider les concours à l’économie nationale à travers le financement des entreprises publiques et privées. Il est important de noter, dans ce cadre, l’effort déployé par la STB avec d’autres partenaires à participer aux différents emprunts nationaux ».

Des explications, d’une banque qui n’a pas fait communication financière depuis 2018

En conclusion, la STB qui aurait dû expliquer tout cela en communication financière régulière, action qu’elle n’a jamais faite depuis 2018 du temps de Samir Saïed lorsqu’il était à la STB , « tient à rappeler, encore une fois, que son plan stratégique 2022-2026 repose sur cinq axes stratégiques : développement commercial, proximité, gestion des risques et efficacité opérationnelle, technologie et innovation et more-business. La STB renforce également son engagement citoyen à travers des projets RSE dans l’éducation, la culture et la santé.

Dans le même contexte, la STB a récemment lancé avec succès, et grâce à ses compétences internes, en collaboration avec une fintech tunisienne et la TFBank, son nouveau produit, Tunicash, la première plateforme de transfert d’argent dédiée à la diaspora tunisienne à l’étranger.

Cette plateforme permet des transferts d’argent instantanés depuis la France (dans une première phase), vers tous les bénéficiaires tunisiens, leur permettant de recevoir immédiatement les montants transférés sur leurs comptes, leurs cartes et leurs wallets, conformément à la réglementation en vigueur, ce qui constitue une première en Tunisie à mettre à l’actif de la STB.

Il s’agit d’un engagement pérenne vers l’inclusion financière en rendant les services bancaires et financiers accessibles à tous les citoyens tunisiens ».

« Practice what you preach »

Enfin, « la STB exhorte les institutions médiatiques à faire preuve de responsabilité et les invite à prendre contact avec ses services de communication pour vérifier les informations relatives à la banque et ce avant de les diffuser au grand public », avec des points de suspension à la fin, comme pour laisser entendre d’autres choses.

Une chute de communiqué qui appelle cependant Ndlr : Comme la Tap, nous avons nous-mêmes vérifié la principale information de son article, et qui concernait le retard de publication par la banque de ses états financiers semestriels pour l’exercice 2023 . Une non-publication, encore valable ce jour du 19 septembre 2023. Et nous exhortons, de notre part, les services concernés de cette banque qui fait appel public à l’épargne des Tunisiens et qui est cotée sur la bourse de Tunis, que sa cotation lui dicte des devoirs à accomplir, comme le devoir d’information sur le retard de désignation des commissaires aux comptes et de communiquer au moins une fois par an avec ses actionnaires, pour les médias et les analystes financiers.

La responsabilité de communication de la STB avec ses actionnaires et ceux qui « lui font confiance avec leurs dépôts », aurait dû aussi l’obliger à faire communication, en son temps et sans attendre que la presse, qui ne faisait qu’exercer son rôle d’alerte et son devoir d’information. Parler elle-même, éviter que ses clients ne soient perturbés, comme le craint la STB. Et dans tous les cas, pour conseiller les médias à faire leur devoir, il faut d’abord les assurer soi-même, pour ne pas que ce communiqué ne se transforme en volonté de faire taire les médias !