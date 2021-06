Un nouveau programme d’appui à la compétitivité et à l’export des PME

L’Union européenne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont annoncé, mardi, à Tunis, le lancement officiel d’un programme d’appui à la compétitivité et à l’export des PME baptisé » Insadder « , pour une enveloppe de 7,25 millions d’euros (environ 24 millions de dinars).

Ce programme vise à promouvoir le potentiel d’un minimum de 75 petites et moyennes entreprises locales en matière d’exportation, en les aidant à pénétrer les marchés internationaux et à y être concurrentielles, a indiqué Anis El Fahem, directeur du programme » Appui aux PME » de la BERD, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de ce programme.

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la BERD, ce programme s’étalera, selon El Fahem, sur cinq ans, précisant qu’il offrira aux entreprises un accompagnement » systémique » et » holistique » à long terme.

Il s’agira d’améliorer la compétitivité et les capacités d’exportation des PME tunisiennes et de les aider à croître ainsi à l’échelle internationale et à accéder à de nouveaux marchés.

A l’appui des échanges commerciaux

Le programme appuiera les échanges commerciaux, créera des opportunités pour les entreprises tunisiennes et les encouragera à exporter vers l’UE et le reste du monde.

D’après Anis El Fahem, Insadder propose un ensemble de services dont un appui stratégique fourni par des spécialistes du commerce international axé sur les exportations et l’accès à de nouveaux marchés et un appui opérationnel multidisciplinaire apporté par des experts en matière de stratégie d’organisation, de commercialisation, de transformation numérique, d’information financière et de certification.

Une formation spécifique aux exportations sera également offerte pour le personnel des entreprises bénéficiaires, a-t-il encore ajouté, faisant remarquer que le programme prévoit aussi un cofinancement des certifications nécessaires aux exportations.

Le 1er appel à candidatures ouvert le 1er juin

El Fahem a fait savoir que les entreprises souhaitant bénéficier de ce programme doivent répondre à un appel à candidatures qui sera ouvert à partir d’aujourd’hui sur le site www.insadder.tn

S’exprimant, à cette occasion, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro a déclaré que ce programme ambitionne d’aider la Tunisie à se reconstruire, notamment après la crise de Covid-19.

» A travers ce programme, nous souhaitons faire tout notre possible afin d’assister les PME tunisiennes à accéder à de nouveaux marchés à l’international « , a-t-il déclaré, soulignant l’importance de soutenir ces PME qui représentent 92% des entreprises exportatrices en Tunisie.

Le chef du Bureau de la BERD en Tunisie, Antoine Sallé de Chou, a, de son côté, a souligné l’engagement de la banque et l’Union européenne à continuer de soutenir la Tunisie dans » ces moments difficiles « , rappelant, à cet égard, que la banque européenne a investi plus de 1,2 milliard d’euros au bénéfice du secteur privé, en particulier, et ce, depuis 2012.

L’Union européenne et la BERD ont appuyé conjointement plus de 1400 entreprises tunisiennes, formé 600 femmes cheffes d’entreprises et plus de 400 consultants locaux et soutenu environ 50 start- ups, selon des données de l’UE en Tunisie.