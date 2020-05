Un paisible Palestinien sans arme tué par des soldats israéliens à Jérusalem

Un Palestinien soupçonné d’être armé mais qui en fait ne l’était pas a été tué samedi par les forces d’occupation israéliennes dans la Vieille ville de Jérusalem, suscitant la colère des Palestiniens.

Selon les médias israéliens et l’agence de presse palestinienne Wafa, la victime s’appelle Iyad Kheiri Hallak, un Palestinien du quartier de Wadi Joz, à Jérusalem-Est, avec des « besoins spéciaux », une formulation renvoyant vraisemblablement à des troubles des facultés mentales.

Dans un communiqué, la police israélienne a indiqué que des policiers avaient repéré un homme « avec un objet suspect qui ressemblait à un pistolet ». « Ils lui ont demandé de s’arrêter et ont commencé à le poursuivre à pied. Pendant la course poursuite, les policiers ont ouvert le feu sur le suspect qui a été neutralisé », a indiqué la police qui a ajouté n’avoir ensuite trouvé « aucune arme sur les lieux ».

Des centaines d’Israéliens ont défilé samedi soir près du quartier général de la police à Jérusalem, pour dénoncer la mort de ce Palestinien, selon un journaliste de l’AFP sur place.

Le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a lui dénoncé dans un communiqué un « crime de guerre », réclamant que les meurtriers soient traduits devant la Cour pénale internationale (CPI).

Réagissant sur Twitter, Saëb Erakat, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a également dénoncé l' »assassinat » d’un « Palestinien handicapé » de 32 ans.

Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a également dénoncé une « exécution ».