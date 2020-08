Un pétrolier Maersk bloqué au large de Malte après avoir secouru 17 migrants. Tunis et La Valette lui refusent tout accès

Un pétrolier Maersk est bloqué au large des côtes de Malte depuis deux semaines après avoir secouru 27 migrants, dont un enfant et une femme enceinte, les autorités maltaises et tunisiennes lui ayant refusé l’entrée, a déclaré la compagnie mercredi.

« Nous appelons les autorités et les gouvernements à apporter une aide humanitaire et à trouver d’urgence une solution pour débarquer en toute sécurité les personnes secourues », a déclaré a déclaré à Reuters Tommy Thomassen, directeur technique de Maersk Tankers, dans un courriel

L’équipage du pétrolier appartenant à la compagnie danoise Maersk Tankers, a secouru les migrants à la suite d’une demande des autorités maltaises le 4 août, a déclaré la compagnie. Le canot en bois des migrants qui était en mer depuis plusieurs jours a coulé immédiatement après l’opération de sauvetage, selon Maersk Tankers. Les migrants ont dormi sur des couvertures sur le pont du pétrolier, à l’abri du soleil et du vent.

« La flotte marchande n’est ni conçue ni équipée pour prendre en charge des personnes supplémentaires, et nous épuisons rapidement les réserves à bord », a ajouté le drecteur technique de Maersk Tankers.

Pourtant, le navire se retrouve toujours à l’ancre au large de Malte, sans autorisation d’entrer au port pour débarquer les 27 migrants qu’il a secourus ou sans permission de retourner en Tunisie avec les personnes qu’il a sauvées.

La situation aurait commencé le 3 août lorsqu’un groupe de défense des droits de l’homme a reçu des informations selon lesquelles un bateau de migrants risquait de couler. En tirant la sonnette d’alarme, le groupe a convaincu le coordinateur de sauvetage maltais de lancer un appel à l’action et le pétrolier a répondu à l’appel à l’aide depuis une petite embarcation située à environ 70 milles nautiques au nord d’Abu Kammash, en Libye. Les migrants, dont des femmes et des enfants, ont été amenés à bord du pétrolier et ont reçu des couvertures et de la nourriture, tandis que le bateau supposait qu’il se dirigerait vers Malte pour débarquer les sauveteurs.Des questions ont été soulevées après le sauvetage pour savoir si le bateau se trouvait effectivement dans les eaux maltaises. Cherchant à décourager le flux de migrants vers ses côtes, Malte a retardé et la compagnie maritime doit lancer un appel à l’action. Reuters cite Thomassen : « Nous appelons les autorités et les gouvernements à apporter une aide humanitaire et à trouver d’urgence une solution pour débarquer en toute sécurité les personnes secourues ».