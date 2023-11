Un premier satellite motif d’espoir pour le spatial sénégalais

Le Sénégal va réceptionner son premier satellite début décembre – entièrement conçu et construit par une équipe d’ingénieurs et de techniciens sénégalais, formés au centre spatial universitaire de Montpellier. Un projet de 1,5 million d’euros porté par le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur qui espère ainsi booster un nouveau secteur d’activité vecteur d’emplois.

C’est au Sénégal, dans une grande salle équipée en écrans et ordinateurs que se fera le suivi et le contrôle du premier satellite sénégalais. La petite boîte noire envoyée dans l’espace aura pour principale mission de récupérer les données des agences étatiques de météorologie et de mesure des niveaux d’eau qui ont des stations aux quatre coins du pays.

« Il fallait aller sur place et récupérer les données », indique l’ingénieur Ismaila Sall, chef du projet spatial. « Quitter Dakar pour aller jusqu’à Ziguinchor pour récupérer des données, c’est assez compliqué. Avec le satellite, on peut directement depuis le ciel communiquer avec cette station-là, récupérer les données et les transmettre ici même à Dakar. »

Ce nanosatellite de 10 centimètres d’arrêtes passera quatre fois par jour au-dessus du Sénégal pendant cinq ans. Moustapha Diop, ingénieur sénégalais de 26 ans est chargé de gérer la communication entre le satellite et la station au sol.

« Je suis en charge de faire une thèse sur en télécommunication spatiale. J’aimerais bien la faire en France dans les plus grands laboratoires, mais aussi revenir au Sénégal après pour être enseignant, mais aussi participer au développement de mon pays notamment pour cette technologie de pointe », espère-t-il.

