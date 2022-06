Un programme en PPP, pour une meilleure gouvernance du phosphate

Mme Neila Gounji qui inaugurait hier mardi le forum « Investir à Gafsa », a affirmé que cette région « recèle des potentiels prometteurs pour une économie diversifiée ». En présence du Président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Samir Majoul entouré de ses lieutenants, et de plusieurs premiers dirigeants de plusieurs des institutions actives dans le secteur financier et bancaire notamment, la ministre a déclaré que les entreprises du secteur minier commenceront à mettre en œuvre un vaste programme pour leur gouvernance et leur réhabilitation, en coopération et en consultation avec toutes les parties intervenantes pour répondre aux préoccupations du développement dans ses trois dimensions, à savoir le développement industriel et social, en tenant compte de l’aspect environnemental, et le partenariat entre les secteurs public et privé sera un élément essentiel pour la mise en œuvre de ce programme.

Les participants à ce forum se sont accordés à l’unanimité sur plusieurs résultats, dont l’activation de la responsabilité sociale de la Société des Phosphates de Gafsa, la valorisation de la recherche scientifique en coopération entre les secteurs public et privé

Mais aussi d’inviter l’Agence de Maîtrise de l’Energie à préparer un projet de production d’électricité par le vent et le soleil. Et surtout, la conclusion d’une convention entre la Banque Tunisienne de Solidarité et l’Agence pour la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, portant sur un programme de financement de 2 MDT au profit des entreprises émergentes et innovantes de la région, le financement de 100 projets agricoles intégrés par la BTS et coordination avec l’APIA, l’activation d’un fonds de 4 MDT financé par la Société des Phosphates de Gafsa (2MD), la BTS (1MD) et la BFPME (1MD) pour financer des projets dans le cadre de l’initiative de la région.