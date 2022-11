Un projet de décret sur l’intégration des opérateurs du commerce parallèle dans le secteur formel sera soumis au conseil des ministres

Un projet de décret visant l’intégration des opérateurs du secteur parallèle dans le secteur formel sera soumis au Conseil des ministres avec d’importantes incitations en leur faveur, a annoncé mercredi, le porte-parole officiel du gouvernement et ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Nasreddine Nsibi.

Nsibi a ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge de l’ouverture de la conférence régionale et internationale sur « l’innovation dans le secteur de la formation professionnelle », que le projet de décret qui sera soumis au Conseil des ministres prévoit le versement de subventions pour deux ans à chaque personne active dans le secteur informel dans le cadre de son accompagnement pour l’adhésion à l’économie structurée. Il a souligné que le projet s’inscrit dans un projet de réforme qui prévoit l’intégration des personnes actives dans le secteur non organisé dans l’économie organisée afin de leur permettre de s’affilier aux systèmes de sécurité sociale et de couverture sanitaire.

« Ce projet de décret prévoit la prise en charge par l’État des frais de cotisation aux caisses de sécurité sociale sur une période de deux ans pour les opérateurs informels qui optent pour l’adhésion à l’économie organisée, et garantira les sources de revenus aux travailleurs informels » a-t-il relevé.

Il a indiqué que la circulation fréquente de l’argent liquide et des transactions en billets de banque avaient contribué à la croissance des activités parallèles, dont la contrebande qui a impacté l’économie nationale, annonçant que le gouvernement s’emploie à faciliter les procédures de paiement électronique.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a souligné à l’ouverture de la conférence régionale et internationale sur « l’innovation dans le secteur de la formation professionnelle », qui se tiendra durant trois jours, que cette manifestation confirme la bonne position de la Tunisie en matière de formation professionnelle sur le continent Africain.

A cette occasion, il a annoncé que les deux centres de formation professionnelle, au quartier Ibn Sina à la capitale, et à Bizerte, ont été sélectionnés pour l’obtention du label de qualité attribué par l’Agence africaine de développement, notant que le ministère s’emploie à promouvoir la formation afin d’attirer les investisseurs.