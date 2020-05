Un soldat israélien tué en Cisjordanie

Un soldat israélien a été tué mardi par un jet de pierre palestinien en Cisjordanie occupée, premier militaire mort en mission cette année, à la veille d’une visite à Jérusalem du secrétaire américain d’Etat Mike Pompeo axée sur un projet d’annexion.

Il est mort lors d’une opération nocturne de l’armée qui a arrêté des suspects palestiniens dans le village de Yabad, près de Jénine dans le nord de la Cisjordanie.

Le porte-parole de l’armée a qualifié le village de Yabad de « zone sensible où se trouvent des terroristes et des partisans d’activités terroristes », selon ses dires.

Selon une source sécuritaire palestinienne, l’entrée des forces israéliennes dans le village a provoqué des affrontements avec des Palestiniens.

Après la mort du soldat, les forces israéliennes sont restées dans le secteur et ont patrouillé toute la matinée de mardi, afin « d’appréhender les responsables » de l’attaque. Elles se sont ensuite retirées, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.

Des responsables palestiniens ont fait état de l’arrestation d’une dizaine de Palestiniens.