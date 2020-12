Un « Speed Recruiting » en ligne

Re-StartUp, le programme de reconversion professionnelle vers les métiers numériques entame sa dernière phase avec la mise en place d’un speed-recruiting entre candidats formés et startups intéressées.

Consciente que 49% des startups indiquent avoir des difficultés à recruter en Tunisie, l’association Tunisian Startups s’est alliée à la Fondation Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) et Go My Code afin de financer et implémenter le programme courant 2020.

Après la phase de sélection de cet été, 13 candidats ont pu suivre une formation métier intensive pour devenir Développeur FullStack JavaScript durant plus de 3 mois. La formation ayant pris fin début décembre, les candidats vont désormais pouvoir rencontrer de potentiels recruteurs vendredi 18 Décembre à travers un Speed-recruiting 100% en ligne.

Pour cette édition pilote, seuls 13 Tunisiens ont pu être accompagnés, ce qui a permis de tester les rouages du programme et prouver son efficacité. A horizon 2022, le programme Re-startup compte bien pouvoir assurer la reconversion professionnelle et le recrutement dans les métiers du numérique à plus d’une centaine de Tunisiens.