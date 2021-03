Un Tunisien apologue du terrorisme rapatrié dans son pays par l’Italie

Un Tunisien de 28 ans, qui séjournait illégalement en Italie, a été inculpé d’apologie et d’incitation au crime à visée terroriste et rapatrié en Tunisie.

L’expulsion est intervenue à la suite d’une enquête approfondie menée par la police italienne et les carabiniers, qui a révélé que l’homme avait confié à de nombreuses reprises à d’autres Tunisiens qu’il voulait commettre des attentats en Italie au nom du djihad, incitant également d’autres étrangers à commettre des actes de terrorisme.

L’enquête a démarré en octobre dernier lorsque, à la fin d’une cérémonie religieuse dans une mosquée de Turin, le suspect s’est approché de l’imam et a fait l’éloge de l’acte terroriste de l’auteur de l’attentat de Paris qui a décapité le professeur Samuel Paty, et a reproché au prédicateur d’avoir stigmatisé l’acte criminel.

Contrôlé positif au Covid, l’homme a également menacé d’égorger les agents de santé du centre d’accueil dans lequel il était soigné.

Admis au Centre de séjour de rapatriement (CPR),il a , selon les enquêteurs, immédiatement manifesté un penchant particulier pour la violence, affirmant devant les policiers qu’il voulait « se faire exploser » et voulait aller combattre au djihad « soit ici, soit en Syrie ».

L’homme est également accusé d’avoir poussé certains Tunisiens à se révolter et d’avoir participé à la dégradation de certains logements, après quoi il a été arrêté et condamné à deux mois et 20 jours de prison.