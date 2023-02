Le taux de pauvreté baisse dans le Nord-Ouest tunisien

En 2021 et selon un dernier rapport de l’INS sur la consommation des ménages tunisiens, une personne est considérée comme pauvre si ses dépenses de consommation annuelles sont inférieures à 2 536 DT. Ainsi, le taux de pauvreté s’établit à 16,6% en 2021, contre respectivement 15,2% en 2015, 20,5% en 2010 et 23,1% en 2005. Les estimations issues des résultats de l’enquête montrent également une stagnation du taux de pauvreté dite « sévère ou extrême », puisqu’il ressort à 2,9% en 2021, soit le même taux qu’en 2015.

Une lecture des résultats par grandes régions reflète une augmentation de la pauvreté dans plusieurs régions du pays entre 2015 et 2021. Il est à noter toutefois que la région du Nord-Ouest se distingue par une réduction sensible du taux de pauvreté, passant de 28,4% en 2015 à 22,5% en 2021. Le Grand Tunis affiche pour sa part une légère baisse du taux de pauvreté à 4,7% en 2021 (contre 5,3% en 2015). Le Centre-Ouest demeure la région où le taux de pauvreté est le plus élevé en Tunisie, en augmentation à 37% en 2021 (contre 30,8% en 2015) et son « gap » par rapport à d’autres régions, comme celles situées sur le littoral de la Tunisie, reste important.