Une 4ème dose du vaccin anti-covid-19 n’est pas encore évoquée

L’administration d’une 4ème dose du vaccin anti-covid-19 n’est pas évoquée, a estimé mardi Mahjoub Ouni, professeur de virologie et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus. Il a précisé dans une déclaration à la TAP que le comité a reporté sa réunion périodique à la semaine prochaine étant donnée l’absence de nouveauté concernant la situation épidémique dans le pays. Les autorités sanitaires focalisent actuellement ses efforts sur l’achèvement du processus de vaccination avec la 1ère et la 2ème dose ainsi que l’administration d’une 3ème dose, a encore ajouté la même source. Certains pays de l’Europe ont lancé la campagne de vaccination avec une 4ème dose du vaccin anti-covid-19 a pour objectif de prévenir une vague d’apparition de nouveaux variants du coronavirus, a notamment noté Ouni. Des experts au sein du comité médical examinent actuellement la généralisation du vaccin anti-covid-19 aux enfants âgés entre 5 et 11ans, après un accord d’administrer le vaccin aux enfants de cette tranche d’âge qui ont un problème d’immunité ou ont une maladie chronique, a dit Ouni.

