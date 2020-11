Une Allemande de 80 ans, lance une nouvelle usine textile à 10 MDT, en Tunisie

Tandis qu’on “fête” (les larmes aux yeux), l’accord du Kamour par lequel on a préféré créer de nouvelles entreprises publiques (inéluctablement aussi foireuses que celles existantes) et de nouveaux emplois fictifs. Contre vents et marées et malgré l’instabilité, les incertitudes et la sinistrose, une unité flambant neuve de confection de vêtements professionnels , réalisée par la société allemande “Leiber Tunisie”, sera inaugurée à Bouficha le jeudi 12 Novembre. C’est ce que rapporte Nafaa Ennaifer, dans un Post sur sa page fb.

La nouvelle usine aura nécessité un investissement de 10 Millions de Dinars, et a déjà permis de recruter 250 personnes et passera dans les prochains mois à 600 salariés. Selon la même source, la propriétaire, une extraordinaire dame allemande de 80 ans (Mme Leiber) , présente en Tunisie depuis bientôt 40 années, a voulu montrer à quel point elle croyait (encore) en notre pays !

Et Ennaifer de commenter que c’est « un beau message et une belle leçon. Entreprendre, investir, créer des emplois à cet âge, dans un pays qui n’est pas le sien. Quelle belle leçon pour ceux, parmi nos hommes d’affaires (et nos contrebandiers millionnaires), qui préfèrent les “activités de rente”. La Tunisie est reconnaissante à cette grande dame ! Et bon vent à notre industrie textile, tant dénigrée, qui continue à se battre (malgré les embûches et le très peu de soutien) pour créer de la valeur et défendre ses parts de marché à l’international ».