Une cargaison de 6 mille tonnes d’huile de soja renvoyée au fournisseur étranger pour non conformité aux normes contractuelles

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a fait savoir jeudi, qu’une cargaison de 6 mille tonnes d’huile de soja brute commandée par à l’Office National de l’Huile et arrivée le 7 juillet 2022 au port de Sousse en provenance du port de Barcelone (Espagne) a été renvoyée au fournisseur étranger pour non conformité aux normes contractuelles.

Le ministère a fait savoir que la cargaison en question a été soumise aux analyses nécessaires pour s’assurer de sa conformité aux normes techniques conformément aux conditions contractuelles conclues avec le fournisseur étranger. Lesquelles analyses ont révélé sa non-conformité aux normes, ce qui a nécessité son renvoi, pour préserver la santé du consommateur tunisien.

Le ministère a précisé que le navire transportant la cargaison a quitté le port de Sousse après accord avec le fournisseur pour livrer une nouvelle cargaison de la même quantité à l’Office National de l’Huile.

La nouvelle cargaison sera expédiée fin juillet 2022 pour arriver aux ports tunisiens au début du mois d’aout afin d’assurer l’approvisionnement du marché en huile végétale subventionnée.