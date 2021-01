Une délégation parlementaire indonésienne en visite en Tunisie

Une délégation de 19 parlementaires indonésiens est attendue pour une visite de quatre jours en Tunisie afin de redynamiser la diplomatie interparlementaire.

En tant que deux démocraties influentes à majorité musulmane, la Tunisie et l’Indonésie partagent un intérêt mutuel à développer des relations plus étroites. L’Indonésie considère la Tunisie comme une porte d’entrée économique vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe, et la Tunisie considère l’Indonésie comme le lien avec l’Asie du Sud-Est. Le 8 janvier, le ministre tunisien des affaires étrangères Othman Jerandi a rencontré l’ambassadeur indonésien Ikrar Nusa Bhakti pour discuter de la nécessité de stimuler les relations économiques, commerciales et éducatives bilatérales.

Cette rencontre est probablement la première d’une série d’échanges de délégations parlementaires entre les deux pays. La Tunisie a considéré l’Indonésie comme un modèle pour la mise en place réussie d’un système ouvert et pacifique dans un pays à majorité musulmane. Étant donné que la Tunisie a récemment assumé la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies, les délégués indonésiens pourraient profiter de cette occasion pour discuter de leurs préoccupations mutuelles en matière de sécurité.

La Tunisie cherchera très probablement à se consulter sur la meilleure façon d’aider à stabiliser son voisin libyen déchiré par la guerre, en utilisant l’Indonésie comme modèle pour tirer parti des organisations internationales pour des objectifs intérieurs. Une future délégation parlementaire tunisienne en Indonésie est également attendue.