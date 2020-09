Tunisie-Indonésie: la coopération militaire à l’examen

Le ministre de la Défense nationale Brahim Bartagi, a reçu, lundi, au siège du département, l’ambassadeur de la République d’Indonésie à Tunis, Ikrar Nusa Bhakti.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens d’établir, entre les deux pays, des relations de coopération dans le domaine militaire.

A cette occasion, le ministre de la Défense a fait part de la disposition de la Tunisie à instituer une coopération militaire avec l’Indonésie dans le domaine de la formation, l’industrie militaire et l’échange d’expertises.

A ce propos, Bartagi a fait savoir qu’une déclaration d’intention sera signée lors de la prochaine visite en Tunisie, du ministre indonésien de la Défense. Cette déclaration devrait définir les grands axes et volets de cette coopération, a-t-il précisé.

Pour sa part, le diplomate indonésien a souligné la disposition de son pays à instaurer une coopération militaire avec la Tunisie dans les domaines de la formation , l’échange d’expertises et l’industrie militaire.