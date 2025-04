Une entreprise marocaine sur quatre est incertaine des tendances industrielles futures

La production industrielle marocaine a stagné en février 2025 alors que les ventes ont augmenté, selon la dernière enquête industrielle mensuelle de Bank Al-Maghrib (BAM).

Le taux d’utilisation des capacités (TUC) est resté stable à 78%, ajoute la même source.

Le rapport indique que la production a augmenté dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la mécanique et de la métallurgie, qu’elle est restée stable dans le secteur du textile et du cuir et qu’elle a baissé dans les industries chimiques et parachimiques.

Parallèlement, les ventes ont augmenté dans tous les secteurs, à l’exception du textile et du cuir, qui ont connu une baisse. En ce qui concerne les marchés, les ventes à l’étranger ont augmenté tandis que les ventes intérieures sont restées inchangées.

Les nouvelles commandes ont augmenté dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie et de la parachimie, ainsi que de la mécanique et de la métallurgie, mais ont baissé dans le secteur du textile et du cuir.

Les carnets de commandes sont restés supérieurs à la normale dans tous les secteurs, à l’exception du textile et du cuir, où ils sont tombés en dessous du seuil habituel.

En ce qui concerne les trois prochains mois, les fabricants s’attendent généralement à une augmentation de la production. Toutefois, une entreprise sur quatre a exprimé son incertitude quant aux tendances futures.

Par secteur, une croissance est attendue dans les industries chimiques et parachimiques ainsi que dans les secteurs de la mécanique et de la métallurgie, tandis que la production dans l’industrie alimentaire et dans le secteur du textile et du cuir devrait rester stable.

Les ventes devraient augmenter dans toutes les industries, à l’exception du textile et du cuir, où l’on s’attend à une baisse.

