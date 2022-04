Une facture de 5 Milliards DT et un point de croissance

Cheffe du service économique régional de l’ambassade français à Tunis, Fanny Labarthe, donne dans la dernière lettre économique de Tunisie et de Libye que publie l’ambassade, une idée chiffrée sur l’impact attendu de la guerre russe en Ukraine. « La guerre en Ukraine fait peser un risque important en termes de sécurité alimentaire sur la Tunisie et la Libye dépendantes de la Russie et de l’Ukraine pour leurs importations de céréales à 50% (et même à 70% pour le blé tendre) pour la Tunisie et 88% pour la Libye. Confrontés à une forte instabilité et à des turbulences politiques, ces pays n’avaient pas besoin de cette nouvelle crise.

Si la Libye va tirer son épingle du jeu du renchérissement du coût du baril de brut, l’économie tunisienne va être directement impactée par l’effet prix de l’énergie, des céréales et des matières premières en général. Les premières estimations font état d’un renchérissement de l’ordre de 5 milliards TND pour la facture énergétique et alimentaire et d’une aggravation du déficit courant d’environ 1% du PIB. Voilà qui va compliquer encore la tâche des autorités pour remettre le pays sur une trajectoire économique soutenable ».