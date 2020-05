Une récolte céréalière autour de 15,7 millions de quintaux

La récolte de céréales devrait atteindre 15,7 millions de quintaux, au cours de cette année, contre 24 millions de quintaux lors de la saison écoulée, a indiqué mercredi, à Kairouan, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Oussama Kheriji.

Assistant au lancement de la saison de récolte dans ce gouvernorat, le ministre a souligné que le retard des préparatifs pour cette saison, causé par le confinement sanitaire a été rattrapé, qu’un grand nombre de centres de collecte ont été aménagés et que l’aménagement des centres restants prendra fin au plus tard durant la deuxième semaine du mois de juin.

Le ministre a également fait savoir qu’un protocole sanitaire sera adressé aux agriculteurs et aux centres de collecte afin de préserver la sécurité de tous les intervenants dans les opérations de récolte et de collecte des céréales.

Concernant le gouvernorat de Kairouan, Kheriji a indiqué que la production de céréales pour cette année est estimée à 1,07 million de quintaux.