Une troisième liste d’autorisations supprimables

Dans le cadre des travaux visant à améliorer encore plus le climat des investissements et des affaires, notamment au niveau de la simplification des procédures d’accès au marché et de la libéralisation de l’initiative par la suppression des autorisations, le ministère de l’Economie et de la Planification a organisé ce matin, mardi 14 juin 2022, avec l’appui de la Société Financière Internationale (SFI), un atelier auquel ont participé des représentants des ministères et structures concernés aussi bien du secteur public que du secteur privé.

Ouvrant cet atelier, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a souligné l’importance des réformes que le gouvernement s’est engagé à entreprendre dans différents domaines, notamment celui de l’amélioration du climat des investissements et des affaires en mettant l’accent sur la mise en place des conditions appropriées et des mécanismes stimulants, en particulier la simplification des procédures et la suppression de tous les obstacles bureaucratiques et d’abord les autorisations.

Le ministre a indiqué que les difficultés liées à la conjoncture économique et financière dictent des réformes audacieuses qui contribuent à créer de la richesse et à accélérer le rythme de la croissance afin que ses résultats soient équitablement répartis, ce qui valorise et développe les acquis sociaux. Il a souligné, dans ce contexte, l’importance du rôle de l’investissement privé, qu’il soit national ou étranger, dans le soutien des efforts de l’État pour réaliser un développement économique et social global et durable.

Dans le même contexte, le ministre a réitéré l’importance du travail des participants à l’atelier, compte tenu des résultats et des propositions pratiques auxquels ils parviendraient pour supprimer un nouvel ensemble d’autorisations pour n’en retenir en fin de compte qu’une liste négative, réalisant ainsi un saut qualitatif dans le cadre de la libéralisation de l’initiative et de l’encouragement des activités commerciales et économiques.