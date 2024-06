Assad se diversifierait dans le solaire et le lithium ?

Il y a des jours où, en tant que journalistes, on abhorre le suivi des états financiers de certaines entreprises cotées sur la Bourse de Tunis, tant on n’y trouve que des informations négatives, et tant les premiers responsables de ces mêmes entreprises, pourtant cotées et redevables en information, manquent du sens primaire de communication.

Ils se montrent même agressifs, lorsqu’ils découvrent leurs bilans négatifs sur les journaux, et refusent d’en parler, ne font que peu ou prou de communications financières, ou ne parlent que devant les caméras de vidéos promotionnelles. Nous les avons sollicités et ils ont esquivé, non sans avoir auparavant consulté notre profil sur un des réseaux sociaux. Mais passons !

– Une situation qui s’effrite

A la fin du 1er semestre de l’exercice … 2023, seul document le plus proche de la réalité de l’entreprise trouvé sur le site du CMF, les états financiers intermédiaires font apparaître des capitaux propres positifs de 27 753 437 dinars, y compris la perte de la période s’élevant à -7 189 965 dinars.

Entre juin 23 et juin 22, les revenus du fabricant de batteries ont baissé de plus de 5,7 M, tant pour les ventes locales (-2,569 MDT) que pour les exportations (-3,211 MDT).

Les charges semestrielles d’exploitation de l’entreprise ont certes baissé de plus de 3,442 MDT, mais son résultat d’exploitation restait négatif (-2,552 MDT) et se dégradait même par rapport aux -93.143 DT du 1er semestre 2022. Et les charges financières s’alourdissant à 4,6 MDT (contre 3,6 MDT pour le 1er Ter 2022), le déficit net de juin 2023 doublait pour passer à une perte de 7,189 MDT.

A la fin 2022, les revenus de l’entreprise des Kallel étaient en hausse de plus de 5 MDT, le résultat d’exploitation avoisinait le million DT (0,970 MDT) et doublait même par rapport aux 0,487 MDT de 2021, mais l’entreprise terminait déficitaire pour le second exercice consécutif, et les pertes augmentaient même de quelques centaines de milliers de Dinars tunisiens (DT). 2021 n’était pas meilleure, puisque l’accumulateur tunisien passait d’un bénéfice de 2,5 MDT en 2020 à un déficit de 7,738 MDT en 2021. Et personne ne donnait, depuis, d’explication à cette dégringolade, puisque la dernière communication financière de l’entreprise remonterait à 2015 selon l’historique du site de la BVMT.

Dans le bilan du 1er semestre de 2023, qui était celui de Wassel Madani avant qu’il ne laisse la place à Chokri Ben Mabrouk, le management expliquait les mauvais résultats par un ensemble d’éléments exogènes, qui vont de la guerre russe à la montée des prix des produits pétroliers.

– En bourse au ras des pâquerettes

Ce n’est pas dans une communication financière qu’on le saura, mais dans une vidéo promotionnelle. Sous sa nouvelle direction, Assad semble avoir décidé de se dessiner un avenir plus rose, en diversifiant sa palette de produits, et de suivre pour cela le trend technologique. Cela pourrait, peut-être, redorer son blason en Bourse où, introduite le 23 mars 2005 à 18,8 DT, elle n’est plus transigée qu’à …. 0,7 DT, après une performance annuelle négative de 13,1 %, et qui n’a pas distribué de dividende depuis 2019 selon les données de la BVMT !

– Des perspectives, il y aurait pourtant

Les nouvelles perspectives d’Assad, elles sont dans la batterie solaire et dans le lithium. Ce n’est pas le DG de l’entreprise qui le dit, mais Wissem Zouari, directeur de l’usine à Bouargoub, qui le dit dans une vidéo promotionnelle du site « successfull » de Moez Hrizi, pour lequel il déclare sans autre forme de détail que « nous avons l’ambitieux projet de développer les batteries au lithium ». Mehdi Kallel donne ensuite la petite précision qu’il s’agit de « batteries pour la mobilité et la micro-mobilité électrique, avec plusieurs partenaires, de Tunisie et de l’étranger ».

On comprend donc, selon une source de l’entreprise qui a requis l’anonymat, que c’est encore au niveau des prototypes expérimentaux qu’il ne s’agira pas des batteries pour les véhicules, mais pour des startups tunisiennes en mal de mobilité. Et s’il y a production, elle est encore en petites quantités et en petites séries sur une petite ligne de production et à la recherche de certification qui ouvrirait l’export lequel pourrait démarrer en 2025. On comprend aussi que même si le taux d’intégration (de 20 à 40 % selon les produits) est assez élevé, la cellule serait importée. L’entreprise vise les batteries pour le stockage du photovoltaïque, les motos électriques et autres véhicules électriques légers, avec l’entreprise Bako Motors qui serait déjà client. Ce qui est sûr, c’est que le groupe Assad bouge, cherche de nouvelles perspectives et donne un nouvel élan à la société-mère et tout son groupe, qui était aussi déficitaire de 8,568 MDT en 2022, et réduisait cette année-là ses pertes de plus de 4,6 MDT.