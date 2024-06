Conçue par une entrepreneuse tunisienne, et présentée à l’ONU à New York

La voiture électrique destinée aux personnes handicapées, conçue par la jeune entrepreneuse tunisienne, Khadija Jallouli, a été présentée, à New York, à l’ouverture de la 17e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (COPS 17), qui s’est tenue, du 11 au 13 juin 2024, et dont la présidence est assurée par la Tunisie.

Conçue spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite afin de leur garantir la liberté de mouvement, cette voiture baptisée « Hawkar », du même non de la start-up sociale fondée par Jallouli, cette voiture avait déjà a remporté le prix « Energy Globe Award de l’édition 2021 », ainsi que le prix de l’excellence africain pour les voitures les plus innovantes et les plus respectueuses de l’environnement.

Grâce à son système d’aide à la conduite, cette voiture intelligente et respectueuse de l’environnement, fonctionnant uniquement à l’énergie électrique et pouvant être rechargée à domicile, permet aux personnes à mobilité réduite de s’adapter facilement à différents types de handicap physique. Baptisée « Hawkar » elle permet, d’après sa fondatrice, un déplacement sur de longues distances librement et de manière autonome.

« HawKar » est aussi le nom de la start-up sociale tunisienne, fondée par Jallouli, dans l’objectif de rendre l’indépendance et la liberté de mobilité accessibles à tous et de permettre aux personnes à mobilité réduite.

Citée par le bulletin quotidien de l’ONU publié jeudi, Khadija Jalouli a souligné que l’équipe de cette jeune pousse oeuvre en collaboration avec plusieurs acteurs en Tunisie et à l’étranger pour définir des solutions au profit des personnes handicapées afin qu’elles puissent s’intégrer dans la société.

« La finalité est de les aider à vivre comme toute personne ordinaires, à étudier, à travailler et répondre à leurs besoins sans aucune aide ou assistance de qui que ce soit », a-t-elle ajouté.

La Tunisie préside, cette année, la 17e conférence des états parties à la convention relative aux droits des personnes handicapées qui se tient à New York du 11 au 13 juin 2024. Ce conclave onusien s’est penché lors de cette édition sur les thématiques de « la coopération internationale pour la promotion et le transfert des innovations technologiques pour un avenir inclusif pour tous », « les personnes handicapées en situation de danger et des urgences humanitaires », et « le renforcement des droits des personnes à besoins spécifiques à un travail décent et à des modes de vie durables ».