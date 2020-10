Urgente réunion sur l’octroi de crédits aux hôtels en difficulté

Le président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF), Mohamed Agrebi, a fait savoir qu’une réunion d’urgence sera tenue, au cours de la semaine prochaine, dans le but de trouver une solution à la problématique d’octroi des crédits aux hôtels en difficulté, ainsi que d’examiner la situation de ces établissements, notamment en termes d’endettement.

Et de préciser lors d’une séance de travail, tenue vendredi, sous la présidence du ministre du Tourisme, Habib Ammar, que « les principales banques qui financent les établissements touristiques, prendront part à cette réunion ».

Cette séance de travail à laquelle ont pris part plusieurs membres de l’APTBEF et les présidents et représentants des différentes fédérations professionnelles du secteur touristique, a été consacrée au suivi de la situation difficile des hôteliers, d’autant plus que ces derniers n’ont pas pu accéder aux prêts exceptionnels, conformément aux décisions gouvernementales qui avaient été annoncées pour atténuer les répercussions du Covid-19.

A cette occasion, les participants ont réitéré l’impératif de mettre en exécution ces mesures gouvernementales, dans les plus brefs délais, et ont proposé de former une commission conjointe, regroupant des représentants du ministère du Tourisme, des professionnels du secteur et des banques concernées, pour étudier ces problématiques et définir des solutions pour surmonter cette crise.

Pour rappel, le président d’honneur de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), Radhouane Ben Salah, avait indiqué, à la l’agence TAP, que près de 50% des hôtels ont fermé leurs portes, suite à la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus, et que le reste ne pourra pas résister à cette crise, sur une longue période.