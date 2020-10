USA : La conservatrice Amy Barrett confirmée juge à la Cour suprême, Trump jubile

A huit jours de la présidentielle américaine, Donald Trump a enregistré un grand succès, mardi 27 octobre, avec la confirmation de la magistrate conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême des Etats-Unis, désormais ancrée durablement et solidement à droite.

- Publicité-

Malgré l’opposition des démocrates face à un processus jugé « illégitime » si près du scrutin, les élus républicains, majoritaires à la Chambre haute, ont tous, à une seule exception, voté lundi soir Pour la candidate de Trump.

« C’est un jour historique pour l’Amérique », a jubilé ce dernier lors de la prestation de serment de la magistrate, organisée dans la foulée à la Maison Blanche. Le président-candidat, tout sourire, a loué « les qualifications impeccables », « la générosité dans la foi » et « le caractère en or » de cette fervente catholique de 48 ans, mère de sept enfants et opposée à l’avortement.

La Cour suprême, arbitre des grands sujets de société aux Etats-Unis, comptera ainsi six juges conservateurs sur neuf, dont trois nommés par Donald Trump.