USA: Les démocrates envisagent une procédure de destitution contre Trump

Les élus démocrates au Congrès américain envisagent de lancer une nouvelle procédure de destitution à l’encontre de Donald Trump, après l’intrusion dans le Capitole de centaines de ses partisans encouragés par les appels du président à contester le résultat de l’élection présidentielle.

Les représentants des élus démocrates, Nancy Pelosi à la Chambre des représentants et Chuck Schumer au Sénat, ont demandé une procédure de destitution immédiate en cas de refus par le vice-président Mike Pence de prendre des mesures pour écarter Donald Trump du pouvoir.

« Les actes dangereux et séditieux du président nécessitent sa destitution immédiate », ont-ils déclaré dans un communiqué jeudi soir, accusant Donald Trump d’avoir incité à une « insurrection ».

Plusieurs élus démocrates et républicains ont réclamé jeudi le recours à l’article 25 de la constitution américaine, qui permet de confier le pouvoir au vice-président si le président est jugé incapable d’exercer ses fonctions.

Mais selon plusieurs médias américains, Mike Pence serait opposé à ce recours.

Face aux vives critiques, Donald Trump a dénoncé les violences au Capitole qui ont fait cinq morts et reconnu dans une vidéo publiée sur Twitter que Joe Biden sera le prochain président des Etats-Unis.

« Je vais maintenant me concentrer sur la nécessité d’assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et sans heurts. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation », a-t-il assuré.