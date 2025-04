USA : Manifestations à travers le pays contre la politique de Trump et Musk 

Des milliers d’Américains ont manifesté samedi à travers les Etats-Unis, notamment au cœur de la capitale fédérale, Washington, pour clamer leur rejet de la politique de Donald Trump et des coupes dans les budgets publics menées par Elon Musk.

Un des principaux rassemblements a eu lieu au National Mall, immense esplanade entre le Capitole et l’obélisque du Washington Monument, à quelques encablures de la Maison Blanche.

Plusieurs milliers de personnes s’y étaient rassemblées en milieu de journée, brandissant des pancartes avec des messages comme « pas touche à la Sécurité sociale » ou « le fascisme est arrivé », ainsi que des drapeaux américains à l’envers – à l’origine un signal de détresse dans l’armée devenu un signe de protestation politique -, ont constaté des journalistes de l’AFP.

« C’est extrêmement inquiétant de voir tout ce qui arrive à nos institutions, et l’équilibre des pouvoirs complètement bouleversé sur tous les plans, de l’environnement aux droits individuels », a déclaré à l’AFP une séxagénaire qui travaille dans l’immobilier à Fairfax, près de Washington.

« J’ai l’impression qu’il y a déjà eu un coup d’Etat ou une prise de pouvoir par des voyous qui n’en ont rien à faire du peuple », a dit une avocate retraitée de 78 ans, estimant que les « républicains au Congrès peuvent arrêter cela ».

Outre les importants contingents de retraités, en particulier de la fonction publique, affluaient de nombreux jeunes, y compris des parents avec leurs enfants.

« La démocratie n’est pas à vendre », pouvait-on lire sur une pancarte brandie par un jeune père avec son jeune fils dans une poussette.

Plusieurs ténors démocrates, dont l’élu de la Chambre des représentants Jamie Raskin, ont pris la parole lors de cette manifestation.

