UTAP : Voilà pourquoi il n’est pas possible de fixer les prix de vente de l’huile d’olive

Le vice-président de L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, (UTAP), chargé de la production agricole, Chokri Rezgui, a affirmé qu’il n’est pas possible de fixer les prix de vente de l’huile d’olive, car il est soumis à la loi de l’offre et de la demande sur les marchés mondiaux.

Ila ajouté sur Mosaïque Fm que « les principaux pays producteurs d’olive, tels que l’Espagne, l’Italie et la Grèce, connaissent une sécheresse et une diminution de la production, à l’instar de la Tunisie».

Le responsable a estimé que moins leur production est importante, plus le prix sur le marché mondial monte. Idem pour Tunisie.

« Il ne nous appartient pas donc pas nous de déterminer le prix de vente », a-t-il souligné.

Rezgui a, par ailleurs, affirmé qu’on cherche à exporter le maximum de quantités, parce que la Tunisie a besoin de ressources en devises.

« Nous espérons, par ailleurs, que les citoyens accéderont, sans trop « souffrir », à ce produit et que nos agriculteurs couvriront leurs dépenses de production et réalisent des bénéfices », a-t-il dit.

Dans le même contexte, le responsable a souligné que l’État est responsable de l’alimentation des Tunisiens dès lors qu’il dispose d’une grande partie des oliveraies.

« Aussi peut-il soutenir le citoyen, en fixant le prix de l’huile d’olive, issue de sa propre production pour éviter les pénuries sur le marché local et prendre en compte le pouvoir d’achat », a-t-il conclu.

- Publicité-