UTICA : La suspension du vol Sfax-Paris est « injuste »

L’Union régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de Sfax a qualifié, jeudi, la décision de suspendre les vols internationaux à l’Aéroport de Sfax d’ “injuste envers la région”.

Dans une déclaration publiée jeudi, l’Union appelle le gouvernement à “dynamiser cette installation aéroportuaire au lieu de la détruire”.

La compagnie aérienne Tunisair avait annoncé, le 20 mai courant, l’annulation des vols de la ligne Sfax-Paris pour les 3, 7 et 10 juin prochain en raison de difficultés économiques.

La ligne Sfax-Paris est un vol régulier assuré tous les lundis et vendredis.