Vaccin Covid-19 : le Maroc passe à la vitesse supérieure

Le gouvernement marocain a annoncé jeudi avoir commandé 65 millions de doses des vaccins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca, précisant que les préparatifs pour le lancement de la campagne de vaccination ciblant 25 millions de personnes étaient « très avancés ».

« Les préparatifs ont atteint des stades très avancés. Des exercices sur le terrain, couvrant toutes les étapes du processus de vaccination des citoyens, ont été mis en place », a indiqué le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, cité dans un communiqué du gouvernement.

Le Maroc a opté pour les vaccins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca, a confirmé à l’AFP une source gouvernementale. Ces vaccins nécessitent chacun deux doses par personne.

La campagne de vaccination, dont la gratuité a été décrétée par le roi Mohammed VI, ciblera en priorité le personnel en première ligne dans les secteurs de la santé, de la sécurité et de l’éducation, mais aussi les personnes vulnérables et âgées, avant de s’étendre au reste de la population. Un système informatique a été mis en place pour « l’enregistrement » des personnes ciblées par la campagne et « le suivi » de leur état de santé, selon le communiqué.