Vente d’alcool avarié : L’affaire déférée au parquet de Tunis

Le ministère public près le tribunal de première instance de Ben Arous a décidé, jeudi, de se dessaisir, au profit du parquet du Tribunal de première instance de Tunis, de l’affaire relative à une présomption de corruption liée à une vente d’alcool dans laquelle seraient impliqués des agents d’un établissement public et d’une société privée. Le ministère public à Ben Arous s’est dessaisi de l’affaire en raison de sa nature criminelle et de sa complexité administrative et financière, apprend l’agence TAP auprès du porte-parole du TPI de Ben Arous, le juge Amor Hanine.

Une présomption de corruption en rapport avec les modalités de vente d’alcool à la Régie nationale des alcools à Ben Arous, est à l’origine de l’affaire. Aussitôt l’alertée, la brigade nationale de contrôle des explosifs et autres substances dangereuses basée à la caserne de l’Aouina avait été chargée du dossier. Rapidement, il a été établi l’existence d’une entente de corruption, de concussion et de trafic d’influence entre des employés d’un établissement public opérant dans le domaine des alcools et ceux d’une entreprise privée de Kairouan opérant dans le domaine parapharmaceutique. Aussi, le parquet de Ben Arous a-t-il ordonné le placement en garde à vue du patron de ladite société privée, et de six employés de l’établissement public, dont son premier responsable.

Il a été aussi demandé à la brigade en charge du dossier de dresser un procès-verbal concernant la falsification de bons de paiement et un autre concernant la cession de produits sous scellés consistant en une certaine de quantité d’alcool avarié.

Le ministère public a décidé le maintien en garde à vue des prévenus qui lui ont été présentés jeudi et le dessaisissement de l’affaire au profit du parquet de Tunis, en raison de la nature économique criminelle du dossier et de sa complexité.