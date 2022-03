L’affaire des « événements de Ben Guerdane » plus connue sous l’appellation « l’épopée de Ben Guerdane » a été reportée au 4 mars courant, annonce, mardi, le bureau d’information du Tribunal de première instance de Tunis.

D’après cette juridiction, 96 individus sont accusés dans le cadre de cette affaire dont 62 en détention, 25 en liberté provisoire et 9 en cavale.

Les chefs d’inculpation varient entre appartenance à une organisation terroriste à l’intérieur du pays et hors du territoire tunisien, détention d’armes et explosifs pour le compte d’une organisation terroriste et tentative de meurtre qualifiée de crime terroriste, outre atteinte aux biens publics et sites vitaux de l’Etat.