Vers la construction d’une usine STOLECT en Tunisie

Le promoteur français Jean François le Romancer, énergéticien et initiateur du système de stockage électrique « STOLECT » a fait part au journal La Presse, du 11 octobre, de contacts avec la STEG en vue de réaliser un projet basé sur la technologie STOLECT en Tunisie.

« Notre souhait est de construire le premier système STOLECT en Tunisie, a-t-il dit, ajoutant qu’en ce moment, avec un pool d’entreprises françaises nous collaborons avec la STEG pour un futur projet STOLECT en Tunisie. D’autant que certains de nos actionnaires sont d’origine tunisienne.

Selon cet énergéticien, son système de stockage électrique est un système innovant, consistant en une technologie de stockage massif d’électricité permettant de construire des réseaux 100% renouvelables, c’est-à-dire basés sur les énergies renouvelables qui produisent une électricité variable et nécessitant un stockage pour équilibrer le réseau et faire en sorte que la production et la consommation restent en équilibre.