Vers la mise en place d’une nouvelle unité industrielle au PAEZ à Zarzis

Une nouvelle unité industrielle spécialisée dans l’assemblage des équipements électroniques, filiale de VEGA GROUP, groupe tunisien opérant dans le domaine de l’électroménager sera implantée au Parc d’Activités Economiques de Zarzis (PAEZ).

Dénommée BAYDA TECH, cette unité a fait l’objet d’un accord signé, mardi, entre le Pdg de PAEZ, Chaouki Friaa et le directeur général de VEGA GROUP, Chaouki Trimeche.

D’un coût de 6 millions de dinars, cette unité, totalement exportatrice, est destinée vers les marchés libyen et Algérien, a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Le projet en question fournira, dans un premier temps, environ 50 emplois directs (ingénieurs, techniciens et ouvriers) et permettra dans une seconde phase l’emploi de 270 personnes.

Le PAEZ comprend 50 projets répartis sur les secteurs des services logistiques (22), de l’industrie (12), des technologies de la communication et de l’information (9) et du commerce international (7) qui favorisent environ 870 emplois directs.