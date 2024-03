Ben Guerdane-Zarzis: Plus de 50 cas d’intoxication alimentaire

Les hôpitaux de Ben Guerdane et de Zarzis ont accueilli, entre hier soir vendredi et ce matin samedi, plus de 50 cas d’intoxication alimentaire.

Selon une source médicale de l’hôpital régional de Ben Gardane a affirmé à mosaïque fm, que 16 personnes ont été admises, et leurs déclarations initiales concordent sur leur consommation de produits alimentaires dérivés du lait importé d’un pays voisin et non déclarés en Tunisie, ce qui pourrait être à l’origine de l’intoxication selon ses estimations.

Une autre source de l’hôpital régional de Zarzis a révélé que l’hôpital a accueilli plus de 40 cas d’intoxication alimentaire pour recevoir les soins nécessaires.

Après avoir reçu les soins nécessaires, tous les patients ont quitté les hôpitaux de Zarzis et de Ben Guerdane.