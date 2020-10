Versement des aides financières pour les élèves issus de familles démunies

» 90% des aides financières destinées aux élèves issus de familles démunies ou au revenu limité au titre de l’année scolaire 2020-2021 ont été versées « , a souligné jeudi Sami Belghith, directeur de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que les aides financières destinées aux étudiants issus de ces familles, dont les salaires ne dépassent pas deux fois le salaire minimum garanti, seront versées à partir de la mi-octobre en cours.

Belghith a précisé que depuis le 22 septembre dernier jusqu’à aujourd’hui, jeudi, un montant de 50 dinars a été versé à 87 mille élèves des cycles primaire et secondaire.

» 15 mille autres élèves bénéficieront de ces aides à partir de la semaine prochaine « , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, une aide financière de 120 dinars sera attribuée à chaque étudiant issu d’une famille démunie ou au revenu limité et ce, à partir de la mi-octobre en cours.

Le responsable a rappelé que le ministère a aussi décidé de faire bénéficier les enfants des familles démunies et au revenu limité d’abonnements de transport gratuits au titre de l’année scolaire et universitaire 2020-2021.