Visa pour les EAU: Nouvelles conditions pour les Tunisiens

Les Tunisiens désirant se rendre aux Emirats arabes unis devront remplir certaines conditions, a annoncé Abdelaziz Ben Issa, président de la commission du transport aérien au sein de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage (FTAV), ce mardi 17 novembre 2020 à Mosaique fm.

Désormais, le VISA ne sera accordé qu’aux Tunisien(ennes) marié(e)s et à leurs enfants. Dans ce même contexte, seuls nos concitoyens âgés de 60 ans et plus seront autorisés à se rendre sur le sol émirati, au même titre que ceux qui disposent d’un titre de séjour dans un autre pays du Golfe.