« Visactu » appelle les médias et les électeurs tunisiens à la vigilance !

Une Agence de presse spécialisée en infographies sous le nom de “Visactu” a publié un communiqué ce vendredi 31 mai 2019 , pour mettre en garde les médias et les électeurs tunisiens contre un faux sondage qui fait le tour des réseaux sociaux.

L’agence en question a précisé qu’une page facebook utilise son logo et publie de fausses informations sur les élections à venir en Tunisie.

Visactu, une société française dont le métier consiste à préparer des infographies en tous genres pour les vendre aux organismes de presse, a précisé dans sa page face book, qu’elle n’avait absolument rien à voir avec la page Facebook Visactu Consulting :

« Depuis quelques heures, précise t-elle, une page facebook utilise notre logo et notre marque et publie de fausses informations sur les élections à venir en Tunisie.

Elle a publié un faux sondage sur les élections législatives tunisiennes et détourné notre marque et notre logo.Nous avons signalé la page à facebook et demandé sa suspension.Malheureusement, ce faux sondage a d’ores et déjà été largement relayé sur les réseaux sociaux, mais il a également été cité par des candidats et des médias.

Nous appelons les candidats, les médias et les électeurs tunisiens à la plus grande vigilance et à ne pas relayer de fausses informations » lit-on dans son communiqué.