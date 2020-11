Visite d’une délégation de l’OMS à des établissements hospitaliers au gouvernorat de Sousse

Une délégation d’experts du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale a effectué, mercredi, une visite dans plusieurs établissements hospitaliers du gouvernorat de Sousse.

Cette visite sera couronnée par l’élaboration d’un rapport intégral à soumettre au ministère de la Santé, pour en tenir compte dans la prise des mesures nécessaires au renforcement des hôpitaux tunisiens dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Dans une déclaration aux médias, le directeur régional de la santé à Sousse, Mohamed Mizouni Ghodbani, a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien de l’OMS aux efforts de la Tunisie dans sa lutte contre le Coronavirus et intervient dans le but d’évaluer l’expérience de la Tunisie en la matière.

Ghodbani a expliqué que la délégation de l’OMS a pris connaissance, lors de sa visite au dispensaire de la délégation de « Akouda » et aux hôpitaux universitaires de Sahloul et de Farhat Hachad, du travail accompli par les cadres médicaux de première ligne ainsi qu’au niveau des unités Covid-19, dans la prise en charge et le traitement des patients contaminés par le virus dans ces établissements hospitaliers.

Pour sa part, la directrice des programmes de l’OMS du bureau régional du Caire, Rana Hajjeh, a indiqué à cet effet, que la délégation de l’OMS élaborera un rapport intégral qui sera ultérieurement présenté au ministère tunisien de la Santé, à la lumière duquel, un certain nombre de mesures seront adoptées dans l’objectif de soutenir les hôpitaux dans la lutte contre la pandémie.