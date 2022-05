Voici ce que Saied et Taboubi se sont dit lors de leur rencontre dimanche

Evoquant dans une déclaration à Echaab News, l’entretien qu’il a eu, hier dimanche, avec le président de la République, Kais Saied, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a indiqué que le chef de l’Etat l’a informé des derniers développements relatifs à ses décisions en rapport avec le dialogue.

La rencontre a également porté sur la position de l’Organisation ouvrière concernant sa participation au dialogue qu’il a réclamé, ainsi que sur un certain nombre de questions sociales en suspens, a-t-il ajouté.

Taboubi a souligné avoir fait savoir au président de la République que l’UGTT a ses structures et institutions auxquelles il appartient de prendre les décisions et qu’il présentera à la Commission administrative nationale les détails de la réunion, soulignant que le syndicat fonde ses propositions et ses alternatives sur ses institutions et structures qui mènent des études scientifiques.

Il est à noter que la rencontre qui a groupe Taboubi et Saied était à l’initiative du président de la République.