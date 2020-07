Walid Jallad : Saied n’est pas le « petit télégraphiste » d’Ennahdha

Le dirigeant à Tahya Tounès, Walid Jallad, a affirmé, vendredi, que les consultations sur le choix du prochain chef du gouvernement sont définies par la Constitution dans toutes leurs étapes, soulignant la nécessité pour tous les acteurs politiques de faire prévaloir la raison et la voix de la sagesse sur les intérêts partisans et les ambitions politiques des uns et des autres. A défaut de quoi, et la situation, allant se dégradant, le pays irait droit vers le précipice, a-t-il dit dans une déclaration à Assabahnews.

Il a appelé le président de la République, « dépositaire de la légitimité électorale et populaire » de hâter l’ouverture d’un dialogue politique sur le changement du système politique et électoral.

Commentant la déclaration du porte-parole officiel du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri, affirmant que son parti se concertera avec toutes les composantes de l’échiquier politiques, ses partenaires et les forces en présence au Parlement issues des élections de 2019, en rapport avec le choix de la personnalité la plus apte à la succession du chef du gouvernement démissionnaire, Walid Jallad a estimé que les résultats des élections n’ont plus aucun sens.

« Le président de la République n’est pas le petit télégraphiste d’Ennahdha ni d’autres, dès lors qu’il lui appartient, et à lui seul, de mener les consultations avec les différentes parties sur le choix de la personnalité la plus apte », a-t-il affirmé.