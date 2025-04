Yémen : Les USA dépensent un milliard $  pour des frappes meurtrières avec des résultats limités

L’administration Trump a dépensé près d’un milliard de dollars pour des attaques au Yémen depuis le 15 mars, avec un impact limité sur les capacités militaires des Houthis, selon un rapport d’information.

Le Pentagone devra probablement demander des fonds supplémentaires au Congrès pour poursuivre la campagne militaire meurtrière, mais il pourrait ne pas les recevoir en raison des critiques des deux côtés du Parlement, a déclaré une source anonyme à la chaîne de télévision américaine CNN.

Des responsables militaires et politiques américains auraient déclaré au Congrès ces derniers jours que les Houthis avaient réussi à fortifier des bunkers et à conserver des stocks d’armes sous terre, même si certains de leurs sites militaires ont été détruits.

Les États-Unis ont utilisé des missiles de croisière à longue portée, des bombes planantes guidées par GPS et des missiles Tomahawk dans leurs attaques contre le Yémen. Ils ont également fait appel à des bombardiers B-2 basés sur l’île de Diego Garcia dans l’océan Indien et ont fait venir un deuxième groupe de frappe de porte-avions dans la région.

- Publicité-