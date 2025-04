Yémen : Message « cruel et sarcastique » de Donald Trump 

Le président des États-Unis, Donald Trump, a publié, vendredi 4 avril, sur le réseau social Truth Social des images d’une probable attaque sur des dizaines de combattants houthis, accompagnées d’un message plein de sarcasme.

Des images assez explicites qui choquent puisqu’on y aperçoit une dizaine de soldats houthis se faire bombarder par ce qui s’apparente à un drone, commente l’agence de presse 6Médias.

Mais ce qui accentue toujours un peu plus la cruauté du personnage est le texte accompagnant les images de la frappe aérienne. En effet, il a ajouté : « Ces Houthis se sont regroupés pour recevoir des instructions sur une attaque. Oups, il n’y aura pas d’attaques faites par ces Houthis. Ils ne couleront plus jamais nos navires ! »

Si on entend peu parler du conflit qui oppose les États-Unis et le Yémen, il n’en est pas moins meurtrier. Si aucun chiffre concernant les victimes n’est réellement connu, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s’est déjà réjouie de plus de « 200 frappes réussies » contre les Houthis.

Des offensives qui résultent d’une perturbation à l’accès au canal de Suez qui assure 12 % du trafic maritime mondial. Ils affirment pourtant s’en prendre à des navires liés à Israël, en solidarité avec les Palestiniens, explique l’agence de presse.



